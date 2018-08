Elke dag vers Gesponsorde inhoud Tomaat-garnaal 2.0: met dubbel zoveel smaak dankzij twee verrassende twists Aangeboden door Lidl

06 augustus 2018

12u00 0 Elke dag vers Tomaat-garnaal is sowieso een rijkelijke lekkernij. Maar als je de tomaten rookt en de mayonaise vervangt door een frisse limoendressing, dan maak je van die lekkernij een verrassende smaakbom.

Wat heb je nodig (voor 6 personen)

2 el houtsnippers

250 g kerstomaten, gehalveerd

peper en zout

2 lente-uitjes, gesnipperd

100 g zure room

1 limoen, zeste

olijfolie

250 g garnalen

1 kropje slaharten little gem, fijngesneden

Zo maak je het:

1. Leg een stuk aluminiumfolie op de bodem van een kookpot. Strooi er de houtsnippers over uit en bedek opnieuw met een vel aluminiumfolie gevolgd door een (taart)rooster.

2. Leg de kerstomaatjes voorzichtig op het rooster en bestrooi met peper en zout.

3. Dek de kookpot af met een deksel, zodat er geen rook kan ontsnappen.

4. Zet de pot op een hoog vuur, tot de rookcirculatie begint. Draai het vuur vervolgens lager en laat 4 à 5 minuten roken.

5. Haal de tomaten voorzichtig uit de kookpot en laat even afkoelen.

6. Meng de lente-ui door de tomaten en verdeel ze over de glaasjes of potjes.

7. Meng de zure room met de limoenzeste, wat olijfolie, peper en zout en meng door de garnalen. Leg de garnalen op de tomaten en werk af met de fijngesneden slaharten little gem.

Liefhebber van vis? Probeer dan zeker deze maatjes eens uit!

Wil je de recepten en artikels van NINA KOOKT elke vrijdag in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!