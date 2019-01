Elke dag vers Gesponsorde inhoud Til ordinaire wortelsoep met deze simpele smaakmakers naar een hoger niveau Aangeboden door Lidl

25 januari 2019

12u00 0 Elke dag vers Soep is heerlijk, maar kan ook een beetje saai zijn. Als dat bij jouw wortelsoep het geval is, gebruik dan deze extra smaakmakers: een stukje gember, een scheut vers sinaasappelsap en een bosje tijm. Instant meer pit!

Wat heb je nodig? (voor 4-6 personen)

3 preistengels, in ringen

500 g wortelen, in plakjes

3 cm gember, geraspt

2 uien, grof gehakt

1 bloemige aardappel, geschild & in blokjes

250 ml vers sinaasappelsap

3 groentebouillonblokjes

1,5 l water

4 takjes tijm

2 el peterselie, fijngehakt

scheutje room

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het:

1. Bak de ui glazig in olijfjolie. Voeg de wortel, de prei en de gember toe en roerbak 2 minuten mee. Kruid met peper en zout. Los de bouillonblokjes op in heet water en giet, samen met het sinaasappelsap, bij de groenten. Voeg de takjes tijm toe en breng aan de kook.

2. Voeg, zodra de soep kookt, de aardappelblokjes toe, zet het deksel op de pan en laat op een laag vuur 20 minuten pruttelen.

3. Mix de soep glad. Laat volledig afkoelen en vries in. Ontdooi de soep in de koelkast. Warm opnieuw op en werk af met de peterselie en de room.

