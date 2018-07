Elke dag vers Gesponsorde inhoud Tikka masala combineren met zalm doe je zo Aangeboden door Lidl

23 juli 2018

12u00 0 Elke dag vers Kip tikka masala is een klassieker uit de Indische keuken, in dit recept ontdek je de yummy combi met zalm. De basis voor de marinade is garam masala, een mengsel van geroosterde specerijen dat vooral warm kruidig smaakt en slechts lichtjes pikant is. Hoe hot jij het maakt, beslis je dus helemaal zelf!

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

Voor de marinade:

1 el garam masala

1 tl paprikapoeder

3 el zonnebloemolie

peper en zout

4 zalmfilets

250 g g basmatirijst

Voor de komkommer-yoghurtsaus:

1 komkommer

250 g yoghurt op Griekse wijze

1 teentje knoflook, geplet

cayennepeper

peper en zout

Zo maak je het:

1. Verhit de oven voor op 180°C. Meng de garam masala met de paprikapoeder en de zonnebloemolie. Breng op smaak met peper en zout.

2. Leg de zalmfilets in een ovenschaal en kwast in met de garam masala-olie en schuif de zalmfilets 15 minuten, of tot de zalm gaar is, in de hete oven.

3. Maak ondertussen de komkommer-yoghurtsaus. Snijd de komkomer in de lengte doormidden en haal er met behulp van een theelepel de zaadlijst uit. Snijd de komkommer in dunne halve maantjes.

4. Meng de yoghurt met het teentje knoflook en een snuifje cayennepeper. Meng er vervolgens de komkommerplakjes doorheen. Proef en kruid naar smaak bij met peper en zout.

5. Kook ondertussen de rijst volgens de instructies op de verpakking.

6. Serveer de zalm met de rijst en komkommer-yoghurtsaus.

