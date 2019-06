Elke dag vers Gesponsorde inhoud Tapas op de BBQ zijn dé zomertrend: met deze kruidige hapjes scoor je Aangeboden door Lidl

Het is bij de hapjes op de barbecue dat je je creativiteit de vrije loop kan laten. Verras je gasten met een plukbrood en aardappelspiesjes: twee kruidige bites met kraakverse ingrediënten die scoren op Instagram én aan tafel.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

Voor de spiesjes:

8 plakjes gemarineerd spek

8 krielaardappelen

1 groene paprika

handvol basilicumblaadjes

handvol peterselie

2 el citroensap

1 teentje knoflook, gepeld

olijfolie

peper en zout

Voor het plukbrood:

1 rond klein wit brood

120 g kant-en-klare groene pesto

100 g chorizo, in plakjes

100 g olijvenmix, in ringen

enkele blaadjes basilicum

50 g geraspte Emmental

olijfolie

Zo maak je het:

Spiesjes:

1. Snijd de krielaardappelen in dunne plakjes. Snijd elk speklapje in 4 gelijke stukken. Snijd de paprika in even grote stukjes.

2. Prik de plakjes van elke aardappel op een stokje, afgewisseld met een stukje spek en paprika. Probeer de vorm van de aardappel na te bootsen.

3. Mix het basilicum met de peterselie, de gepelde look, citroensap en een scheutje olijfolie glad. Kruid met peper en zout. Bestrijk er de spiesjes mee en bak ze in ongeveer 30 minuten gaar op de barbecue. Keer ze regelmatig om.

Plukbrood:

1. Snijd met een broodmes een kruispatroon in het brood. Snijd niet dieper dan ¾ van het brood en hou ongeveer 1,5 cm tussen elke snede.

2. Verdeel met een kwastje de pesto tussen de sneden brood. Duw de chorizo, de geraspte kaas en de olijven in de inkepingen.

3. Bestrijk twee stukken aluminiumfolie met olijfolie. Leg het brood op het eerste stuk en vouw de randen omhoog. Bedek het brood met het tweede stuk folie en leg het brood 30 minuten indirect op de barbecue. Verwijder het folie en werk het brood af met de lente-uitjes en basilicum.

Verstip: Lente-ui bewaar je in een vochtige handdoek of stuk keukenrol!

