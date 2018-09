Elke dag vers Gesponsorde inhoud Surf en turf op z'n best? Vis en vlees maken samen van dit soepje een smaakbom Aangeboden door Lidl

24 september 2018

12u00 0 Elke dag vers Bij surf 'n turf doe je lekker gedurfd en combineer je vlees en vis in hetzelfde gerecht. Proefde je al eens spek en zalm samen? Het is een match made in heaven, eentje die van dit romige soepje een smaakbom maakt.

Wat heb je nodig? (4 pers)

500 g zalmfilet, in repen

250 g gerookte spekreepjes

200 g maïskorrels

500 g vastkokende aardappelen, geschild & in blokjes

4 lente-uien, in ringen

1 prei, in ringen

1 el citroensap

1 l volle melk

200 ml room

1 teentje knoflook

2 el bieslook, fijngehakt

1 el tijmblaadjes

peper en zout

Zo maak je het:

1. Kook de aardappelblokjes beetgaar in licht gezouten water. Bak de spekreepjes krokant in een droge pan. Schep ze uit de pan. Doe de lente-uitjes, de maïs, de prei, de tijm en het knoflook in de pan en roerbak 5 minuten.

2. Schenk er de melk en de room bij en breng tot aan het kookpunt. Voeg de aardappelen, de zalm en het spek toe en laat zachtjes sudderen tot de vis bijna gaar is.

3. Breng de soep op smaak met het citroensap, peper en zout. Verdeel over de borden en werk af met bieslook.

