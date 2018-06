Elke dag vers Gesponsorde inhoud Suikervrij dessert? Dit exotisch toetje zonder geraffineerde suiker maak je makkelijk zelf. Aangeboden door Lidl

11 juni 2018

12u00 0 Elke dag vers Belgische desserts schuiven we graag aan de kant voor deze Turkse klassieker: baklava! Het dessert met bladerdeeg, noten en siroop is zacht en zoet, maar bevat geen geraffineerde suikers. Honing en sinaasappelsap zorgen voor smaak en maken het gebakje heerlijk smeuïg.

Wat heb je nodig? (18 koekjes)

50 g boter

100 g amandelen

100 g walnoten

75 ml honing

1 sinaasappel, geraspt

zout

1 vel bladerdeeg

Voor de siroop:

30 ml honing

100 ml sinaasappelsap

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 180°C.

2. Hak de noten fijn en meng ze met de honing, de sinaasappelzeste en een snufje zout.

3. Smelt de boter. Ontrol de bladerdeeg, bestrijk met de gesmolten boter en bestrooi met het notenmengsel.

4. Rol het bladerdeeg voorzichtig op tot een grote sigaar. Snijd vervolgens in plakjes van ongeveer 1 cm.

5. Leg de plakjes voorzichtig op een met bakpapier beklede ovenplaat en bak in ongeveer 15 à 20 minuten in de oven tot de koekjes goudbruin zijn.

6. Maak ondertussen de siroop door het sinaasappelsap en de honing op een matig vuur aan de kook te brengen. Laat enkele minuten indikken.

7. Leg de warme koekjes op een groot bord en besprenkel met de siroop.

