Elke dag vers Gesponsorde inhoud Stoot deze gepimpte steak friet de klassieke versie van de troon? Aangeboden door Lidl

05 november 2018

12u00 1 Elke dag vers Een stevige biefstuk met frietjes gaat er bij ons, Belgen, altijd in. Maar zin in iets verfijnders of iets nieuws? Dan kan tagliata met steppegras en aioli een waardige vervanger zijn.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

4 rumsteaks

4 bloemige aardappelen

1 sjalot, in ringen

20 g Parmigiano Reggiano, geraspt

1 el peterselie, fijngehakt

80 g rucola

olijfolie

peper en zout

Voor de aioli:

3 teentjes knoflook, geperst

1 eidooier

100 ml olijfolie

3 el mayonaise

Zo maak je het:

1. Voeg de look samen met de eidooier en de olijfolie onder de mayonaise en meng goed. Zet koel.

2. Schil de aardappelen en snijd in fijne plakjes. Snijd de plakjes nog eens verder in smalle reepjes (= steppegras). Spoel de aardappelen onder koud stromend water en dep goed droog.

3. Kruid de steaks met peper en zout en wrijf in met olijfolie. Grill ze 4 à 5 minuten langs elke kant. Hussel de rucola met het sjalotje, een scheutje olijfolie, peper en zout.

4. Bak het steppegras goudbruin in de friteuse. Laat uitlekken op keukenpapier. Bestrooi met de Parmigiano Reggiano en de peterselie. Snijd de steaks in plakjes, verdeel ze over de borden en werk af met de rucola. Geef er het steppegras en de aioli bij.

Mag het nog iets anders zijn? Probeer dan onze everzwijnsteak!

Wil je de recepten en artikels van NINA KOOKT elke vrijdag in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!