Elke dag vers Gesponsorde inhoud Si señor, gazpacho por favor! Zo maak je de klassieke Spaanse soep zelf Aangeboden door Lidl

17 augustus 2018

12u00 0 Elke dag vers Tomaten zijn een zegen voor je huid, reden genoeg om jezelf te trakteren op een fris glaasje gazpacho. Geef je humeur een zonnige boost met dank aan deze Spaanse lekkernij.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

250 g rijpe tomaten, in blokjes

250 g kerstomaten

1 teentje knoflook, gepeld

1 sneetje (oud) wit brood

2 sneden serranoham, fijngesneden

olijfolie

zout

Zo maak je het:

1. Doe de tomaten samen met de look en de kerstomaten in een blender. Mix glad.

2. Voeg stukken brood toe tot de soep wat steviger wordt. Giet er langzaam een flinke scheut olijfolie bij en mix verder tot een fluweelzachte soep. Voeg naar smaak zout toe.

3. Laat de soep volledig afkoelen in de koelkast. Giet in een thermos, voeg de serranoham toe en neem mee op picknick.

Liever een warm soepje? Onze bouillabaisse is alvast overheerlijk!

Wil je de recepten en artikels van NINA KOOKT elke vrijdag in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!