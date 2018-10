Elke dag vers Gesponsorde inhoud Serveer hindesteak met deze Belgische specialiteit om echt te scoren Aangeboden door Lidl

05 oktober 2018

12u00 0 Elke dag vers Hoera, wildseizoen! De hele maand oktober delen we makkelijke wildrecepten, met dit keer een hindesteak gepimpt met een Belgische specialiteit. Want een goede saus doet wonderen!

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

4 hindesteaks

4 takjes tijm

1 sjalot, gesnipperd

2 dl Gauloise Dubbel

1 el honing

500 g vastkokende aardappelen

4 el peterselie, fijngehakt

6 stronken witloof

boter

nootmuskaat

peper en zout

Zo maak je het:

1. Schil de aardappelen, halveer ze en kook ze gaar in licht gezouten water. Giet af en stamp ze met een klont boter tot puree. Schep er de peterselie onder, kruid met peper en zout en houd warm.

2. Verwijder de harde kern van het witloof en halveer de stronken. Bak het witlloof op een zacht vuur goudbruin en gaar in een klont boter en wat water. Kruid met nootmuskaat, peper en zout.

3. Kruid de hindesteaks met peper en zout. Verhit een klontje boter in een pan, leg er de takjes tijm in en bak even mee. Leg er de steaks in en bak ze langs elke kant een 4-tal minuten. Neem de steaks uit de pan. Doe de sjalot in de pan en bak glazig. Blus met het bier en laat even inkoken. Roer er de honing en de klontjes boter onder en laat mee opwarmen. Kruid de saus met peper en zout. Warm de steaks terug heel eventjes mee.

4. Verdeel de puree en het witloof over de borden. Leg telkens een steak op de puree. Druppel de saus over de steaks. Serveer meteen.

