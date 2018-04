Elke dag vers Gesponsorde inhoud Razendsnelle calamares met chorizoslaatje en lichte yoghurtdip Aangeboden door Lidl

26 april 2018

12u00 0 Elke dag vers Daar aan de Middellandse Zee weten ze wat goed leven is. Voor diezelfde mediterraanse joie de vivre op ons bord spieken we bij de Grieken en maken we in maar twintig minuutjes een zonnig bord knapperige calamares. Een pittig chorizoslaatje en frisse yoghurtdip maken het zomerse plaatje compleet.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

500 g inktvisringen, diepgevroren

100 g chorizo, in blokjes

500 g paprikamix, in reepjes

1 el honing

1 el azijn

16 zwarte olijven

2 teentjes knoflook

8 el yoghurt op Griekse wijze

50 g feta

1 tl oregano

cayennepeper

muntblaadjes

olijfolie

zout

Zo maak je het:

1. Bak de chorizo in wat olijfolie krokant. Voeg de paprikareepjes toe en bak 4 minuten mee. Doe er de azijn, de honing en oregano bij en schep om. Pers er de look boven uit en voeg de olijven toe. Roerbak enkele minuten verder.

2. Bak de calamares goudbruin in de friteuse. Kruid de yoghurt met de cayennepeper en zout.

3. Verdeel de paprikamix met de chorizo over de borden. Leg er de calamares op, strooi er de verkruimelde feta en enkele muntblaadjes over en schep er een lepeltje van de yoghurt op. Serveer meteen.

