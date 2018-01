Elke dag vers Gesponsorde inhoud Powerpasta! Volkoren spaghetti met butternut, walnoten en spek voor een stevige energieboost Aangeboden door Lidl

12u00 0 Elke dag vers Start jij 2018 met een gezondheidsmissie? Of je nu uren doorbrengt in de fitness, op de Finse piste of gewoon wat energie kan gebruiken tijdens de winterdagen, dankzij deze powerpasta gaat je innerlijke vuurtje weer stevig branden. Volkoren spaghetti, butternut, walnoten en spek zitten boordevol complexe koolhydraten en vezels, dus dat betekent: vaarwel hongergevoel, hallo tevreden spijsverteringsstelsel en gezond lichaam.

Wat heb je nodig? (4 personen)

500 g volkoren spaghetti

600 g butternutpompoen (geschild gewicht)

1 rode ui

2 teentjes knoflook

100 g walnoten

400 g gerookte spekblokjes

100 g Parmigiano Reggiano

zeste van 1 citroen

olijfolie

cayennepeper

peper en zout

Zo maak je het:

1. Kook de spaghetti volgens de instructies op de verpakking gaar.

2. Schil de butternut, haal de pitjes eruit en snij in kleine blokjes van 1 op 1 centimeter. Versnipper de rode ui en plet de knoflook. Hak de walnoten grof.

3. Verwarm een flinke geut olijfolie in een antikleefpan en fruit de ui 2 minuten aan. Voeg de knoflook, het spek en de butternutblokjes toe en roerbak in ongeveer kwartiertje gaar. Voeg de walnoten toe en bak 5 à 6 minuten verder. Breng op smaak met een snufje cayennepeper, de citroenzeste, peper en zout. Meng goed dooreen.

4. Meng het butternut-spekmengsel onder de spaghetti en dien op met Parmigiano Reggiano.

Zin in een dessertje? Probeer onze sinaasmadeleintjes met chocoladejasje.

Lidl