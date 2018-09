Elke dag vers Gesponsorde inhoud Poepsimpel ovengerecht boordevol vitamines: alles in één schotel en klaar is kees Aangeboden door Lidl

27 september 2018

12u00 0 Elke dag vers Hoe makkelijk kan koken in de oven zijn? Ongelooflijk makkelijk blijkbaar, want voor dit gerecht leg je gewoon alle ingrediënten - vis, groenten, aardappelen én kaas - samen in één schotel die je daarna een halfuurtje in de oven steekt. Een eitje!

Wat heb je nodig? (4 pers)

4 kabeljauwfilets

1 courgette, in schijfjes

4 vastkokende aardappelen, geschild & in dunne plakjes

250 g kerstomaatjes

125 g mozzarella, in plakjes

50 g Parmigiano Reggiano, geraspt

2 tl gedroogde oregano

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 200°C. Vet een ovenschaal in met olijfolie en leg 4 porties aardappelschijfjes pansgewijs in de schaal. Kruid met de helft van de oregano, peper en zout. Leg daarop pansgewijs de courgetteschijfjes.

2. Leg op elk groentetorentje een kabeljauwfilet en kruid met peper en zout. Leg er telkens een plakje mozzarella op en bestrooi met de Parmeggiano Reggiano.

3. Verdeel de kerstomaatjes over de ovenschaal. Kruid alles nog met extra oregano, peper en zout. Druppel er olijfolie over en zet de ovenschaal 25 minuten in de oven.

