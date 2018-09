Elke dag vers Gesponsorde inhoud Poepsimpel eenpansgerecht dat je brein boost: viscurry met garnalen Aangeboden door Lidl

28 september 2018

12u00 0 Elke dag vers Deze maand delen we elke vrijdag snel en simpel lekkers voor al wie tijd wil winnen in de keuken. Een maaltijd die je in één pot kan bereiden, is dan ideaal. En als vis een hoofdrol krijgt, is het daarbovenop voedzaam breinfood.

Wat heb je nodig? (voor 2 personen)

250 g kerstomaten

300 g krieltjes, gehalveerd

1 ui, gesnipperd

2 teentjes knoflook, geperst

250 g roze garnalen, voorgekookt en gepeld

250 g pangasiusfilet, in blokjes

1 el currypoeder

1/2 tl cayennepeper

1/2 limoen, geperst + extra limoenpartjes

1/2 l water

1/2 groentebouillonblokje

3 el munt, fijngehakt

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het:

1. Bak de ui met de look, de helft van de munt, het currypoeder en de cayennepeper glazig in olijfolie. Voeg de krieltjes toe en bak 5 minuten mee. Voeg de kerstomaten toe en bak nog 2 minuten verder. Kruid met peper en zout.

2. Giet het water bij de groenten en kruimel er het bouillonblokje over. Schep om. Leg er de pangasiusblokjes en de garnalen in, doe het deksel op de pan en laat 10 minuten op een zacht vuur pruttelen.

3. Breng op smaak met het limoensap en de rest van de munt. Serveer er nog partjes limoen bij.

