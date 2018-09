Elke dag vers Gesponsorde inhoud Pizza maar dan sneller, lichter en krokanter: lang leve de tortizza (met avocado!) Aangeboden door Lidl

14 september 2018

12u00 0 Elke dag vers Deze maand delen we elke vrijdag snel en simpel lekkers voor al wie tijd wil winnen in de keuken. Nood aan comfortfood dat geen junkfood is? Dan is een tortizza, een extra krokante, lichte en snelle variant van pizza, de geknipte lekkernij.

Wat heb je nodig? (voor 2 personen)

4 tortilla-wraps

8 plakjes rauwe ham

2 avocado's, in reepjes

2 bollen mozzarella, in plakjes

1 rode paprika, in reepjes

40 g rucola

2 tomaten, in plakjes

4 el hummus, (kant-en-klaar)

2 el peterselie, fijngehakt

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het:

1. Smeer de tortilla-wraps in met de hummus.

2. Verdeel de avocado, de tomaat, de paprika en de mozzarella over de tortillas. Bedruppel met olijfolie en kruid met peper en zout. Bak de belegde tortilla's in een pan, op een laag vuur, met het deksel op de pan, voor ongeveer 8 minuten.

3. Werk de tortizza voor het serveren af met de ham, de peterselie en de rucola.

Zot van pizza? Dan zal deze groentepizza met asperges zeker iets voor jou!

Wil je de recepten en artikels van NINA KOOKT elke vrijdag in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!