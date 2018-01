Elke dag vers Gesponsorde inhoud Pimp ovenbereide zalm met een notenkorst en zelfgemaakte beurre noisette die niet kan mislukken Aangeboden door Lidl

12u00 0 Elke dag vers Niets dat in de donkere wintermaanden meer troost en warmte biedt dan een stevige ovenschotel. En omdat noten bársten van de gezondheidsvoordelen, mogen zij dit keer samen met de zalm de spotlight delen. Dat heerlijk krokante notenjasje, die hartverwarmende beurre noisette (die je in een-twee-drie zelf maakt!): als je hier niet gelukkig van wordt, dan weten we het ook niet meer.

Wat heb je nodig? (4 personen)

100 g gezouten boter

60 g cashewnoten

60 g amandelen

4 zalmfilets

2 grote pastinaken

600 g krieltjes

2 rode uien

olijfolie

2 middelgrote zoete aardappelen

400 g butternutpompoen

sap van ½ citroen

1 el honing

1 teentje knoflook

4 el kappertjes

peper en zout

Zo maak je het:

1. Smelt de boter in een sauspannetje op een laag vuur en laat vervolgens enkele minuten pruttelen tot hij goudbruin is. Haal van het vuur en giet door een fijne zeef. Hak de noten grof en voeg toe aan de boter. Spreid het mengsel uit over een rechthoekige, met bakpapier beklede ovenplaat en zet een uur in de koelkast.

2. Verwarm de oven voor op 180°C. Schil de pastinaak en snij in hapklare stukken. Was de krieltjes en snij doormidden. Schil de rode ui en snij in halve maantjes. Leg de krieltjes, rode ui en pastinaak op een grote, met bakpapier beklede, ovenplaat en besprenkel met een beetje olijfolie. Kruid met peper en zout en schuif 15 minuten de oven in.

3. Schil ondertussen de zoete aardappel en de butternut. Haal de bakplaat uit de oven en voeg de groenten toe. Zet nog eens 25 minuten in de oven.

4. Maak ondertussen de vinaigrette door het citroensap te mengen met de honing, het geplette teentje knoflook, de kappertjes en een flinke geut olijfolie. Kruid met peper en zout. Haal de bakplaat uit de oven en meng er de vinaigrette onder.

5. Leg de zalmfilets tussen de groenten op de bakplaat en bestrijk met olijfolie. Kruid met peper en zout en schuif 5 minuten in de oven.

6. Snij ondertussen de notenboter in rechthoeken zodat ze net op de vis passen. Haal de bakplaat uit de oven en leg de rechthoekjes boter op de vis. Schuif de bakplaat opnieuw in de oven en gaar nog 2-3 minuten verder. Haal uit de oven en serveer onmiddellijk.

