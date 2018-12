Elke dag vers Gesponsorde inhoud Partyhapjes die gezond en poepsimpel maar toch decadent zijn Aangeboden door Lidl

31 december 2018

12u00 0 Elke dag vers Geen geslaagd feestje zonder hapjes! En de lekkerste hapjes maak je zélf. Moeilijk is dat niet: met wat komkommer, spinazie en andere lekkernijen in de mix tover je in een wip deze gezonde, maar toch royale bites op tafel.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

1 ei

150 g spinazie, fijngehakt

300 ml melk

200 g bloem, gezeefd

1 tl bakpoeder

een handvol ijsbergsla

150 g ricotta

150 g serranoham

4 lente-uitjes, in ringen

50 g noten, grofgehakt

zonnebloemolie

peper en zout

Zo maak je het:

1. Doe de spinazie samen met de melk, het ei en 1 el olie in een blender en mix even. Voeg de gezeefde bloem en het bakpoeder toe en kruid met peper en zout. Blend alles glad.

2. Verwarm olie in een koekenpan en bak dunne pannenkoekjes van het beslag.

3. Besmeer elke pannenkoek met ricotta en kruid met peper en zout. Beleg verder met ijsbergsla, een plakje serranoham, lente-uitjes en noten. Rol de pannenkoeken op en snijd in hapklare porties.

Nog hapjes? Probeer dan onze zalmkroketjes!

Wil je de recepten en artikels van NINA KOOKT elke vrijdag in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!