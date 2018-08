Elke dag vers Gesponsorde inhoud Party in een potje: dit dessert neem je overal mee naartoe Aangeboden door Lidl

31 augustus 2018

12u00 0 Elke dag vers Ben jij ook zo'n 'geen feest zonder dessert'-type? Met dit recept pak je iedereen in én je moet er amper moeite voor doen. Afwerking is key: de miniweckpotjes zorgen voor een uberschattig resultaat!

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

125 ml slagroom

1 el suiker

250 ml volle yoghurt

40 g witte chocolade

250 g aardbeien

8 speculaaskoekjes, verkruimeld

1 el munt, fijngehakt

Zo maak je het:

1. Snijd de aardbeien in kleine blokjes. Meng er de munt onder. Klop de slagroom met de suiker stijf.

2. Smelt de chocolade in de microgolfoven. Meng de chocolade en de slagroom onder de yoghurt.

3. Verdeel de verkruimelde speculaaskoekjes over vier weckpotjes. Verdeel er de helft van de aarbeien over. Schep er een paar lepels van het yoghurtmengsel op en eindig met blokjes aardbei. Sluit de potjes en zet ze mee in de koelbox.

