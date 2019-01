Elke dag vers Gesponsorde inhoud Ovenschotel met prei wordt écht winterse comfortfood dankzij deze simpele twist Aangeboden door Lidl

18 januari 2019

12u00 0 Elke dag vers Een oer-Belgische ovenschotel met gehakt, prei en puree is sowieso al hartverwarmend. Maar gebruik knolselder als basis voor de puree en de wintergroente transformeert het gerecht tot een nog wintersere lekkernij met heerlijk aardse smaken.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

500 g gemengd gehakt

2 preistengels

500 g knolselder, geschild

300 g bloemige aardappelen, geschild

1 ui, gesnipperd

2 el bloem

2,5 dl melk

50 g geraspte kaas

120 g zure room

1/2 tl nootmuskaat

boter

peper en zout

Zo maak je het:

1. Snijd de knolselder en de aardappelen in blokjes en kook alles gaar in licht gezouten water. Snijd de prei in stukken van 3 cm. Blancheer ze 5 minuten in licht gezouten water.

2. Smelt een klont boter in een pan, voeg de bloem toe en laat bakken tot er een koekjesgeur vrijkomt. Giet er beetje bij beetje de melk bij tot de saus begint in te dikken. Roer er de helft van de kaas onder en breng op smaak met nootmuskaat, peper en zout. Pureer de aardappelen met de knolselder en de zure room en breng op smaak met peper en zout.

3. Bak de ui glazig in boter. Voeg het gehakt toe en bak rul.

4. Vet een ovenschotel in en schep er een laag gehakt in. Schep er een laag knolselderpuree op en een laag prei. Eindig met de kaassaus en bestrooi met de rest van de kaas. Dek af met folie en zet in de vriezer tot gebruik.

Tip: Laat de schotel ontdooien in de koelkast. Zet daarna 20 minuten in een voorverwarmde oven van 180°C.

