Originele culinaire hype: vervang je biefstuk eens door een krokante bloemkoolsteak

21 juni 2018

12u00 0 Elke dag vers In het land der vegetariërs blijven ze met originele vleesvervangers op de proppen komen. De nieuwste hype is daar: de bloemkoolsteak! Krokant gebakken en geserveerd met een sausje. Perfect voor vegetariërs die vlees missen of voor steakliefhebbers die een originele twist aan hun favoriete gerecht willen geven.

Wat heb je nodig? (2 pers)

1 bloemkool

scheutje melk

klontje boter

nootmuskaat

peper en zout

olijfolie

Voor de saus:

1 teentje knoflook, geperst

1 sjalotje, gesnipperd

15 g platte peterselie, fijngehakt

10 g tijm

1/2 citroen, geperst en geraspt

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het:

1 Verwarm de oven voor op 180°C.

2. Snijd met een scherp mes de bloemkool doormidden. Snijd vervolgens van elke helft een dik plak van 2 cm, zodat je 2 mooie 'steaks' krijgt.

3. Snijd de rest van de bloemkool in stukken en zet onder in gezouten water. Kook in ongeveer 20 minuten gaar.

4. Verwarm ondertussen een scheutje olijfolie in een pan op een middelhoog vuur. Kruid de bloemkoolsteaks met peper en zout en bak 2 minuten aan elke zijde goudbruin zodat je een mooi korstje krijgt.

5. Leg de steaks op een met bakpapier beklede ovenplaat en bak ongeveer 10 minuten gaar in de oven.

6. Rits de tijmblaadjes. Meng de tijm, de fijngehakte peterselie, de knoflook, de sjalot, de zeste en het sap van citroen met een flinke scheut olijfolie tot een dressing. Proef en kruid met peper en zout.

7. Giet de bloemkool af en meng met een klontje boter, een scheutje melk, een snufje nootmuskaat en peper en zout in een blender. Mix tot een gladde puree.

8. Verdeel de bloemkoolpuree over twee borden, leg er de steaks op en werk af met de dressing.

