Elke dag vers Gesponsorde inhoud Origineel BBQ'en: zo maak je van merguez een verrassend fris gerecht Aangeboden door Lidl

04 mei 2018

12u00 0 Elke dag vers In de hoop dat we deze zomer vaak de barbecue zullen kunnen aansteken, delen we deze maand verrassende barbecuegerechten. Vandaag: een originele en frisse manier om lamsmerguez te serveren. It's a wrap!

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

200 g hummus

8 lamsmerguez

150 ml azijn

50 g suiker

2 komkommer

1 krop ijsbergsla

4 tortilla-wraps

4 prikkers

Zo maak je het:

1. Gril de lamsmerguez in ongeveer 10 minuten gaar op de barbecue.

2. Verwarm de azijn en de suiker in een steelpannetje tot de suiker volledig opgelost is. Snijd met een dunschiller de komkommer in dunne linten en giet de marinade erover heen. Laat even trekken.

3. Snijd de ijsbergsla in repen.

4. Verwarm de tortilla-wraps volgens de instructies op de verpakking.

5. Besmeer de wraps royaal met hummus en beleg met ijsbergsla, gepekelde komkommer en merguez. Rol strak op, hou dicht met een prikker en serveer onmiddellijk.

Nog meer lekkers op de BBQ? Probeer dan zeker ons gevuld BBQ brood!

Wil je de recepten en artikels van NINA KOOKT elke vrijdag in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!