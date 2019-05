Elke dag vers Gesponsorde inhoud Ontbijt met dit snelle eitje op z'n oosters en je bent onmiddellijk wakker Aangeboden door Lidl

27 mei 2019

12u00 0 Aangeboden door Lidl In Israël en andere landen in het Midden-Oosten is shakshuka een geliefd ontbijtje. Het is dan ook snel klaar, een gezellig gerechtje én lekker pittig. Een smakelijke wake-up call!

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

scheut olijfolie

2 sjalotten, fijngesnipperd

2 teentjes knoflook, geplet

200 g spinazie

1 el tomatenconcentraat

800 g tomatenblokjes

125 g kikkererwten, uitgelekt

2 tl paprikapoeder

1/2 tl cayennepoeder

peper en zout

4 eieren

15 g koriander, grofgehakt

1 stokbrood

Zo maak je het:

1. Verhit de oven voor op 180°C.

2. Verhit een scheut olijfolie in een ovenbestendige pan op een middelhoog vuur en stoof de sjalot 1 minuut aan alvorens de knoflook toe te voegen. Stoof 1 minuut verder en voeg de spinazie toe. Laat 2 minuten slinken.

3. Voeg het tomatenconcentraat toe. Roerbak 1 minuut mee en blus vervolgens met de tomatenblokjes uit blik.

4. Voeg de kikkererwten toe en kruid met het paprikapoeder, de cayennepeper, peper en zout.

5. Maak vier kuiltjes in de saus en breek er een voor een de eieren in.

6. Schuif de pan 5 à 6 minuten in de hete oven.

7. Haal de pan uit de oven en kruid de dooiers met peper en zout. Besprenkel met koriander. Serveer met stokbrood.

