Onbeperkt en zonder schuldgevoel snacken: geroosterde worteldip met groentjes

20 juli 2018

12u00 0 Elke dag vers Groentedips zijn een geliefd hapje geworden en we snappen waarom. Je hoeft geen meesterchef te zijn, krijgt je dagelijkse portie vitamines binnen en het ziet er ook leuk uit. Hier onbeperkt op knabbelen? Doe gerust!

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

Voor de worteldip:

1 kg wortelen

4 teentjes knoflook, ongepeld

Olijfolie

2 tl paprikapoeder

50 g zadenmix

15 g platte peterselie, fijngehakt

peper en zout

Voor erbij:

wortelen in verschillende kleuren, in schuine reepjes

snack-komkommers, in partjes

radijzen, in plakjes

selder, in reepjes

tomaten in verschillende kleuren en vormen, kleintjes gehalveerd en grote in partjes

snackpaprika's, gehalveerd

Zo maak je het:

1. Verhit de oven voor op 200°C.

2. Schil en snijd de wortelen in stukken en leg ze samen met de ongeschilde teentjes knoflook op een ovenplaat.

3. Besprenkel met olijfolie en kruid met paprikapoeder, peper en zout. Meng goed dooreen en schuif 20 à 30 minuten in de hete oven, of tot de wortelen goudbruin en knapperig zijn.

4. Haal de wortelen uit de oven en pers de knoflook uit zijn schil.

5. Mix de wortelen en de knoflook. Voeg eventueel olijfolie toe om het smeuïger te maken.

6. Doe de dip in een kommetje en werk af met de peterselie, de zadenmix en wat paprikapoeder.

7. Was en snijd de groentjes voor erbij en leg op een schaal. Serveer samen met de dip.

