Elke dag vers Gesponsorde inhoud O dennenboom! Deze pull-apart kerstboom met pizzabollen is de ster van je kerstfeest Aangeboden door Lidl

07 december 2018

12u00 3 Elke dag vers Is het een kerstboom? Is het een pizza? Correct en correct, want het is een eetbare pull-apart pizzakerstboom. Gevuld met ananas, salami en kaas en gegarandeerd de ster van je kerstfeestje.

Wat heb je nodig? (voor 6 personen)

2 vellen pizzadeeg

4 el boter

2 el basilicum, fijngehakt

2 el peterselie, fijngehakt

120 g ananas uit blik, in blokjes

1 droge worst, in blokjes

120 g kaasblokjes

peper en zout

Zo maak je het :

1. Verwarm de oven voor op 180°C. Rol het pizzadeeg uit. Steek met een ronde uitsteekvorm met een diameter van 3 cm cirkels uit het deeg.

2. Leg op elk plakje deeg een blokje kaas, salami of ananas. Plooi tot een balletje en leg alle balletjes in de vorm van een kerstboom op een met bakpapier beklede bakplaat.

3. Smelt de boter en meng er de kruiden onder. Kruid met peper en zout. Wrijf hiermee de kerstboom in. Zet 20 minuten in de oven. Serveer meteen.

Liever een andere pizza? Deze Tortizza zal je alvast verrassen!

Wil je de recepten en artikels van NINA KOOKT elke vrijdag in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!