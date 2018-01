Elke dag vers Gesponsorde inhoud Nood aan comfortfood én wijn? Deze romige pasta combineert beide Aangeboden door Lidl

22 januari 2018

12u00 0 Elke dag vers Januari loopt op z'n einde, alle feestjes zijn finaal voorbij en de dagen zijn koud en donker: dan kun je je al eens moedeloos voelen. NINA Kookt snelt te hulp met een romige comfortpasta, die je na de champignons, spinazie en het spek met zoveel witte wijn kan afwerken als je nodig acht. Want pasta en wijn fixen álles. Smakelijk!

Wat heb je nodig?

500 g pasta

1 ui

2 teentjes knoflook

500 g champignons

400 g spinazie

20 g boter

400 g gezouten spekblokjes

200 ml witte wijn

200 ml room

½ citroen

150 g geraspte emmentaler

peper en zout

Zo maak je het:

1. Kook de pasta volgens de instructies op de verpakking.

2. Schil en versnipper de ui en plet de teentjes knoflook. Snijd de champignons in kwartjes en was en zwier de spinazie droog.

3. Smelt de boter in een pan en fruit de ui 2 minuten aan. Voeg de knoflook toe en roerbak nog een minuut verder alvorens ook de champignons aan de pan toe te voegen. Roerbak gedurende enkele minuten op een hoog vuur. Voeg vervolgens het spek toe aan de pan. Roerbak opnieuw enkele minuten, draai het vuur iets lager en blus met de witte wijn. Laat eventjes uitkoken en voeg dan de room en spinazie toe. Kruid met peper en zout en laat enkele minuten pruttelen. Rasp er de zeste van ½ citroen overheen. Meng goed dooreen.

4. Meng de saus onder de pasta en dien op met geraspte kaas.

Meer comfortfood? Probeer deze heerlijk opgevulde koolrabi!