Niet aangebrand, wel hemels lekker: ken jij zwarte tortelloni al?

08 april 2019

12u00 0 Aangeboden door Lidl Serveer deze met zalm gevulde tortelloni van inktvisinkt en je tafelgenoten zijn gegarandeerd onder de indruk. Nochtans zijn ze een makkie om klaar te maken en heerlijk met een wijnsausje.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

500 g zwarte tortelloni met zalmvulling

1 sjalotje, gepeld en gehalveerd

1 takje tijm

enkele takjes krulpeterselie

3 preistengels

2 dl room

2 dl witte wijn

2/3de groentebouillonblokje

2 dl water

50 g hazelnoten, grofgehakt

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het:

1. Snijd de onderste 15 centimeter van de prei, maar laat de wortels eraan. Verwijder de buitenste harde bladeren. Was de prei grondig. Halveer de preistukken in de lengte. Giet een flinke scheut olijfolie in een pan, leg de preistukken met de snijkant naar beneden in de olie en bak lichtbruin. Draai ze om en giet er een scheutje water bij zodat de prei 1 centimeter onder water staat. Kruid met peper en zout. Zet een deksel op de pan en kook de prei gaar.

2. Verwarm het water voor de saus, doe er de groentebouillon bij en giet er ook de witte wijn bij. Voeg het gepelde sjalotje en de tijm toe en laat tot de helft inkoken. Voeg de room toe en laat opnieuw tot de helft inkoken. Kruid met peper en zout.

3. Bereid de tortelloni zoals vermeld op de verpakking. Verdeel de gebakken prei over de borden, schep er de tortelloni op en werk af met de witte wijnsaus, de hazelnoten en de krulpeterselie.

