Na de gourmet burger en hotdog: stoot dit lunchbroodje deluxe het smoske van de troon?

26 februari 2018

12u00 0 Elke dag vers Volgens de laatste nieuwsberichten zijn belegde broodjes nefast voor het milieu, tenzij je ze thuis zelf maakt. En als je deze luxevariant van een vers belegd broodje maakt, wil je nóóit meer zo'n saaie creatie uit de winkel. Beleg je baguette met verse bieslook-korianderpesto, gegrilde aubergine, rucola en rosbief en je waant je in de zevende broodjeshemel.

Wat heb je nodig? (voor 4 broodjes)

1 stokbrood

400 g rosbief

1 aubergine

100 g pijnboompitten

15 g bieslook

15 g koriander

100 g Parmigiano Reggiano

1/2 citroen

1 teentje knoflook

75 g rucola

olijfolie

boter

peper en zout

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 180°C.

2. Kruid het vlees met peper en zout. Verwarm een klontje boter in een pan op een hoog vuur en schroei het vlees in enkele minuten aan alle kanten dicht. Leg het vlees in een ovenschaal en schuif het 20 à 25 minuten in de hete oven.

3. Snijd de aubergine in plakjes van 3 mm. Bestrijk ze met olijfolie. Verwarm een grillpan op een hoog vuur en gril de plakken aubergine in enkele minuten gaar.

4. Rooster de pijnboompitten in een droge pan en op een laag vuur.

5. Hak de verse kruiden fijn en mix samen met de pijnboompitten, de kaas, het citroensap, de knoflook en een flinke scheut olijfolie tot een pesto. Kruid met peper en zout.

6. Haal het vlees uit de oven en laat 10 tot 15 minuten rusten onder aluminiumfolie alvorens het in dunne plakjes te versnijden.

7. Snijd het stokbrood in 4 stukken en besmeer met een laagje pesto. Beleg vervolgens met een plakje rosbief, aubergine en rucola.

