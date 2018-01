Elke dag vers Gesponsorde inhoud Move over, Driekoningentaart: deze snelle sinaasmadeleintjes met chocoladejasje bevatten óók een verrassing Aangeboden door Lidl

12u00 0 Elke dag vers Driekoningen, Driekoningen, geef mij een nieuwe... guilty pleasure! En ineens ook een nieuwe manier om de kleintjes te verrassen met lekkers. Frisse madeleintjes met sinaasappelzeste en een chocoladejasje vervangen de ouderwetse taart, en dankzij een geniepige hazelnoot hier en daar, kunnen de gelukkige vinders nog steeds tot koning(inn)en gekroond worden.

Wat heb je nodig? ( Ingrediënten voor 12 madeleintjes)

100 g boter

2 eieren

80 g suiker

8 g vanillesuiker

1 el honing

Snufje zout

Zeste van ½ sinaasappel

100 g zelfrijzende bakmeel

100 g pure chocolade

hazelnoten

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 180°C. Smelt de boter op een laag vuur. Laat eventjes afkoelen.

2. Klop de eieren, met behulp van een keukenrobot of een mixer, samen met de suiker, de vanillesuiker, de honing, een flinke snuf zout en de zeste van sinaasappel luchtig. Zeef de zelfrijzende bloem en meng onder het eiermengsel en voeg vervolgens al roerend de gesmolten boter toe.

3. Vet de madeleinevorm in met boter. Vul de vorm met het deeg en verstop in een van de madeleintjes een hazelnoot. Schuif de vorm vervolgens in de voorverwarmde oven en bak in ongeveer 10 minuten gaar. Haal de madeleintjes uit de oven en laat eventjes afkoelen.

4. Breek ondertussen de chocolade in stukjes. Hak de hazelnoten fijn. Smelt de chocolade au bain-marie. Dompel de madeleintjes een voor een tot de helft in de chocolade en besprenkel met de hazelnoten.

