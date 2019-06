Elke dag vers Gesponsorde inhoud Minder snoepen vandaag? Begin je dag met dit Mexicaanse powerontbijt Aangeboden door Lidl

03 juni 2019

12u00 0 Aangeboden door Lidl Als je ‘s ochtends een stevig, proteïnerijk ontbijt op het menu zet, heb je de rest van de dag geen zin meer in ongezonde extraatjes. Een ontbijtburrito op z’n Mexicaans does the trick!

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

1 limoen, geperst

10 g koriander, fijngehakt

scheut olijfolie

4 trostomaten, ontzaad en in kleine blokjes gesneden

peper en zout

8 sneetjes ontbijtspek

8 eieren, geklutst

4 tortilla-wraps

8 plakjes cheddar

1 avocado, in plakjes gesneden

Zo maak je het:

1. Meng het limoensap, de koriander en een scheut olijfolie door de tomaten. Breng op smaak met peper en zout en laat even trekken.

2. Bak de spek in een warme pan in enkele minuten krokant. Haal uit de pan en laat uitlekken op wat keukenpapier.

3. Draai het vuur lager en bak in dezelfde pan een omelet. Kruid met peper en zout.

4. Snijd de omelet in repen van ongeveer 4 cm.

5. Verwarm de tortilla wraps volgens de instructies op de verpakking.

6. Beleg de tortilla met de tomatensalsa, vervolgens de omelet, gevolgd door de kaas en het spek. Werk af met plakjes avocado. Zorg dat je tijdens het beleggen ongeveer 3 à 4 cm van de rand vrijlaat.

7. Vouw de zijkanten van de wrap naar binnen en rol de burrito strak op en snijd doormidden. Serveer onmiddellijk

