Met vers fruit en dit simpele sausje pimp je pancakes tot een zomers wauw-ontbijt

08 juli 2019

12u00 0 Aangeboden door Lidl Het is zomer en je hebt zin in pancakes? Maak ze dan extra fris met platte kaas en munt in de mix en werk af met vers fruit en een sausje van frambozen en honing. Poepsimpel, maar zó lekker.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

150 g platte kaas

1 ei

180 ml melk

1 zakje vanillesuiker

120 g bloem

150 g frambozen

100 g aardbeien, in plakjes

100 g bosbessen

1 banaan, in plakjes

handvol munt

1 tl honing

zonnebloemolie

Zo maak je het:

1. Roer de platte kaas los met het ei, de melk en de vanillesuiker. Voeg de bloem toe en klop stevig door.

2. Bak kleine pannenkoekjes van het beslag in een beetje zonnebloemolie. Plet met een vork de frambozen fijn. Roer er de honing door.

3. Verdeel de pannenkoekjes over de borden. Schep er een lepel van de frambozensaus over en werk af met de bosbessen, de aardbeien, de banaan en de munt. Druppel er eventueel nog wat honing over.

Zin in nog meer heerlijke desserts? Dan is carpaccio van aardbeien een aanrader!

