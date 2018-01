Elke dag vers Gesponsorde inhoud Met drie slimme hacks en dit makkelijke recept maak je een smoothie écht gezond Aangeboden door Lidl

12u00 0 Elke dag vers Smoothies kunnen een guilty pleasure zijn, maar ook evengoed een fantastische bron van vitamines en energie. Gewoon een beetje slim je ingrediënten selecteren. Vervang enkele stukken fruit (dat zijn stiekeme suikerbommetjes) door een voedzame groente (spinazie!), een kruid met veel gezondheidsvoordelen (gember!) en een natuurlijke zoetstof (kokoswater!). Et voilà, het simpele drankje wordt een vloeibare vitaminebom. Op je gezondheid!

Wat heb je nodig? (voor 2 smoothies)

60 g spinazie

1 rijpe banaan

1 tl gember, geraspt

1 groene appel

200-250 ml kokoswater

100 g yoghurt op Griekse wijze

Zo maak je het:

1. Was de spinazie en zwier goed droog. Schil de banaan en snij in stukken. Was de appel, haal het klokhuis eruit en snij in stukken. Schil en rasp de gember.

2. Doe alle ingrediënten in een krachtige blender en blend op een hoge stand tot een smeuïge smoothie. Schenk in glazen of giet in een goed afsluitbare fles om mee te nemen.

