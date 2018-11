Elke dag vers Gesponsorde inhoud Met dit zoete ingrediënt maak je jouw kippenstoofpotje smaakvoller én gezonder Aangeboden door Lidl

26 november 2018

12u00 0 Elke dag vers Wellicht kookte je al eens met sinaasappels, maar wist je dat clementines ook een heerlijke toevoeging aan een stoofpotje kunnen zijn? Het zoete fruit zorgt ervoor dat het gerecht barst van de smaak én voegt wat extra vitamines toe. Win-win!

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

1,5 dl Pastis

5 el sinaasappelsap

4 el citroensap

2 el mosterd

4 el bruine suiker

6 à 8 clementines, gewassen & in plakjes

8 kip bovenbouten

2 grote pastinaken, geschild & in de lengte in parten

2 grote wortelen, in plakken

1 el verse tijmblaadjes

2 el peterselie, fijngehakt

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het:

1. Doe de Pastis, het sinaasappelsap, het citroensap, de mosterd, de bruine suiker en 4 el olijfolie in een grote kom en kruid flink met zout en peper. Roer alles door elkaar.

2. Doe de pastinaakparten en de wortelplakken in de kom met de marinade en voeg de kippenbouten, de plakjes clementines en de tijm toe. Schep om en zet 30 minuten in de koelkast.

3. Verwarm de oven voor op 220°C. Schep de kip met de groenten en het sap in een grote ovenschotel. Zet 45 minuten in de oven.

4. Werk af met de peterselie.

