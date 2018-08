Elke dag vers Gesponsorde inhoud Met dit simpele trucje wordt Italiaanse panna cotta een vederlicht dessert Aangeboden door Lidl

20 augustus 2018

12u00 0 Elke dag vers Italiaanse desserts durven weleens veel room te gebruiken. Voor al wie 's zomers liever van een lichter dessert smult, bereiden we de geliefde panna cotta dit keer vooral met yoghurt. Werk af met aardbeien en buon appetito!

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

Voor de gestoofde aardbeien:

250 g aardbeien, in stukken

50 g suiker

Voor de panna cotta:

4 blaadjes gelatine

75 g suiker

150 ml room, 30%

300 g yoghurt op Griekse wijze

Zo maak je het:

Voor de gestoofde aardbeien:

1. Meng in een steelpannetje de aardbeien met de suiker.

2. Laat ongeveer 3 à 4 minuten stoven.

3. Haal van het vuur en laat afkoelen.

Voor de panna cotta:

1. Week de gelatineblaadjes in koud water.

2. Meng in een steelpannetje de room met de suiker.

3. Verwarm over een zacht vuur, maar breng niet aan de kook. Roer tot de suiker volledig opgelost is.

4. Draai het vuur uit. Knijp de gelatineblaadjes uit en meng onder het roommengsel.

5. Laat het roommengsel 5 à 10 minuten afkoelen alvorens er de yoghurt doorheen te mengen.

6. Schep de panna cotta in glaasjes en plaats 3 à 4 uur in de koelkast.

7. Schep een eetlepel gestoofde aardbeien over elke glas en serveer onmiddellijk.

