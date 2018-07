Elke dag vers Gesponsorde inhoud Met dit geniale extraatje maak je die zomerse cocktail dubbel zo verfrissend Aangeboden door Lidl

06 juli 2018

12u00 0 Elke dag vers Op een hete zomerdag kan een frisse cocktail een reddende engel zijn. Of misschien een ijskoud waterijsje? Kiezen hoeft niet, combineer beide gewoon tot een verfrissende én visueel straffe zomerdelicatesse.

Wat heb je nodig? (per cocktail)

45 ml wodka

30 ml triple sec

30 ml limoensap, sap en zeste

zout

ijsblokken

Extra voor het waterijsje:

1 snackkomkommer, in plakjes

Zo maak je het:

Waterijsje:

1. Maak extra cocktails om cocktail-waterijsjes mee te maken.

2. Vul de waterijsjes-vormen met de cocktail.

3. Voeg een een plakje komkommer toe voor een mooi visueel effect.

4. Laat minstens 12 uur hard worden in de diepvriezer

5. Haal de waterijsjes vlak voor serveren uit de diepvriezer en presenteer ze in het glas waarin de cocktail wordt geserveerd.

6. Giet de cocktail over de ijsjes.

7. Snijd een limoenschijfje tot de helft doormidden en plaats op de rand van je glas.

Cocktail:

1. Meng in een schaaltje het zout met de limoenzeste.

2. Bevochtig de rand van het cocktailglas met een limoenpartje en dep in het zout.

3. Doe het limoensap samen met de wodka, triple sec en enkele ijsblokken in een shaker. Shake ongeveer 30 seconden.

4. Zeef de cocktail en giet in het glas.

