Met dit dessert op je feestmenu heb je achteraf minder afwas (en tijdens meer genot!)

28 december 2018

12u00 1 Elke dag vers Hoe minder je af te wassen hebt na een feestdiner, hoe beter. En ook: hoe meer dessert er is, hoe beter. Net daarom zijn deze eetbare ijscoupes -- eigenlijk kuipjes van koekjesdeeg met chocolade -- zo ongelooflijk geniaal.

Wat heb je nodig? (voor 12 coupes)

1 zakje vanillesuiker

250 g bloem, gezeefd

70 g bruine suiker

35 g witte suiker

1/2 tl bakpoeder

snufje zout

110 g boter, gesmolten

1 ei

2 el gehakte pure chocolade

2 el pecannoten, fijngehakt

enkele takjes munt

12 bolletjes roomijs naar keuze

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 180°C. Meng de gezeefde bloem met het bakpoeder, de bruine en de witte suiker en het zout. Meng goed.

2. Klop het ei en de vanillesuiker onder de gesmolten boter. Giet dit bij het bloemmengsel en meng tot een stevig deeg. Wikkel in plastic folie en leg 30 minuten in de koelkast.

3. Kneed het deeg en meng er de gehakte chocolade onder. Rol het uit tot ongeveer 3 mm dik. Steek er met een ronde uitsteekvorm cirkels uit. Keer een metalen muffinvorm om, beboter de buitenkant en leg telkens een cirkel deeg over de buitenkant van elke muffinvorm. Druk lichtjes aan. Zet 15 minuten in de oven.

4. Laat de koekjes (coupjes) eerst afkoelen en haal ze dan met een korte draai voorzichtig van de vormpjes. Vul ze met een bolletje roomijs en werk af met wat gehakte noten en een takje munt.

