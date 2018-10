Elke dag vers Gesponsorde inhoud Met dit alledaagse ingrediënt maak je een verrassend pittige curry Aangeboden door Lidl

11 oktober 2018

12u00 0 Elke dag vers Banaler dan een ei wordt het in de keuken niet. En toch kan je met dat simpele ingrediënt verrassende en zelfs exotische gerechten maken. Eieren schitteren in deze Indische curry, die je klaarmaakt in een wip en kan pimpen met vers naanbrood.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

6 eieren

2 uien, gesnipperd

2 teentjes knoflook, geperst

2 el currypoeder

6 tomaten, in blokjes

200 g sperziebonen

200 ml water

2 el koriander, fijngehakt

voor het naanbrood:

300 g yoghurt

400 g bloem

1 tl bakpoeder

olijfolie

zout

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 200°C. Kneed de yoghurt met de bloem, het bakpoeder en het zout tot een samenhangend deeg. Dek af met plastic folie en laat 15 minuten rusten.

2. Kook de eieren in 8 minuten hard.

3. Verhit een scheut olie in een pan en bak de ui met de knoflook glazig. Voeg het currypoeder toe en bak even mee. Schep er de tomatenblokjes en de sperzieboontjes onder en laat nog 2 minuten meebakken. Giet er het water bij en voeg een snuf zout toe. Laat 15 minuten op een laag vuur pruttelen.

4. Verdeel het deeg in 4 porties en rol ze uit op een met bloem bestoven werkblad. Leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat en kruid met peper en zout. Druppel er olijfolie over, prik er met een vork gaatjes in en bak ze in 14 minuten goudbruin in de oven.

5. Pel en halveer de eieren. Leg ze in de saus en laat nog 2 minuten doorwarmen. Werk af met de koriander. Serveer er het naanbrood bij.

