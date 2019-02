Elke dag vers Gesponsorde inhoud Met deze tip maak je de lekkerste chocolade-banaancake ooit (licht én smeuïg!) Aangeboden door Lidl

22 februari 2019

12u00 2 Elke dag vers Chocolade-banaancake is sowieso al een hemelse zoetigheid. Maar bak hem eens met olie in plaats van boter. Zo krijg je een lichtere cake die niet als een baksteen op je maag valt én een smeuïge, fluwelen textuur heeft. Smullen!

Wat heb je nodig? (voor 6 personen)

200 g bio chocoladetabletten

3 bio bananen

50 g bio walnoten, fijngehakt

130 g bloem

30 g cacaopoeder

200 ml kokend water

125 g suiker

50 ml zonnebloemolie

1 ei

1 tl bakpoeder

boter

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 180°C. Pel de bananen en prak 2 bananen tot puree. Breek de chocolade in stukjes en doe ze samen met het cacaopoeder in een kom. Giet er het kokend water over en laat de chocolade smelten. Meng door elkaar.

2. Voeg het ei en de olie toe en meng goed. Voeg de suiker, de bloem, het bakpoeder, de noten en de geprakte banaan toe en meng tot een egale massa.

3. Smeer een bakvorm in met wat boter, bestuif met bloem en giet er het beslag in. Snijd de resterende banaan in stukken en halveer.

4. Beleg de cake met gehalveerde stukjes banaan. Zet 1 uur in de oven en laat daarna volledig afkoelen.

Chocolade over? Maak er dan nog dit heerlijke taartje mee!

Wil je de recepten en artikels van NINA KOOKT elke vrijdag in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!