Met deze supergroente in je chili sin carne mist niemand vlees (en is hij gezonder!)

08 maart 2019

12u00 0 Elke dag vers Een chili zonder vlees is, als je het goed aanpakt, minstens zo lekker als eentje met. Met supergroente butternut in de mix krijg je een even hartige, vullende variant, die barst van de vitamines en vezels.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

300 g witte rijst

1 butternut

2 wortels, in blokjes

1 rode paprika, in halve reepjes

1 ui, fijngesnipperd

1 pepertje, fijngesnipperd

4 teentjes knoflook, geperst

zonnebloemolie

1 el tomatenpuree

1 groentebouillonblokje + 300 ml water

400 g tomaten uit blik

1 el suiker

1 blik witte bonen in tomatensaus (720ml)

4 el zure room

15 g koriander

Zo maak je het:

1. Kook de rijst gaar in gezouten water volgens de instructies op de verpakking.

2. Schil de butternut, haal er de pitjes uit en snijd in hapgrote blokjes.

3. Doe een scheutje olie in een grote kookpot en stoof de ui, het pepertje en de knoflook aan. Voeg na 3 minuten de paprika en wortel toe. Voeg na 5 minuten de butternut toe.

4. Voeg tomatenpuree toe en roerbak 5 minuten verder.

5. Los de bouillon op in het hete water en voeg samen met de tomaten uit blik, de suiker en de bonen toe aan de kookpot. Laat 20 minuten pruttelen, of tot de groenten gaar zijn.

6. Serveer de chili met de rijst, zure room en koriander.

