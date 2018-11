Elke dag vers Gesponsorde inhoud Met deze simpele hack doe je zelfs het moeilijkste kind spruitjes eten Aangeboden door Lidl

30 november 2018

12u00 1 Elke dag vers Kinderen en spruitjes zullen nooit de beste vrienden zijn. Gelukkig is er een trucje om je kleintje toch van de gezonde groente te doen smullen: meng ze met aardappelen en roomkaas tot een zachte puree. Werkt áltijd!

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

700 g spruiten, schoongemaakt

1 sjalot, gesnipperd

1 teentje look, geperst

500 g krielaardappelen, gehalveerd

225 g gekookte worst, in plakjes

4 el tapenade van zongedroogde tomaten

olijfolie

nootmuskaat

peper en zout

Voor de kids:

150 g roomkaas

Zo maak je het:

1. Kook de spruitjes en krieltjes beetgaar in licht gezouten water. Giet af.

2. Verhit een scheutje olijfolie in een wok of koekenpan en bak de sjalot met de look glazig. Voeg de spruiten en de krieltjes toe en roerbak 5 minuten.

3. Bak de plakjes worst goudbruin in olijfolie.

- Ouders: Schep de tapenade onder de krielaardappelen en spruitjes. Schep er de worst onder. Kruid met nootmuskaat, peper en zout en serveer meteen.

- Kids: pureer de krieltjes en de spruiten met de roomkaas. Kruid met nootmuskaat, peper en zout. Schep er de gebakken worst onder. Serveer meteen.

Lusten je kids niet graag broccoli? Verwerk het in dit gerecht en ze zullen er zeker van smullen!

