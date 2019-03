Elke dag vers Gesponsorde inhoud Makkelijker en mager alternatief voor quiche? Deze onweerstaanbare Spaanse tortilla Aangeboden door Lidl

11 maart 2019

12u00 0 Elke dag vers Een quiche zonder melk, room en deeg? Dan beland je bij een heerlijke Spaanse tortilla. Wij geven de zuiderse omelet een twist en vervangen de aardappelen door hun zoete variant. Yum!

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

1 grote zoete aardappel, in blokjes

1 preiwit, in halve ringen

1 teentje knolfook, geplet

150 g serranoham, in reepjes

olijfolie

6 eieren

peper en zout

2 tl paprikapoeder

Zo maak je het :

1. Verhit een scheutje olijfolie in een kleine, diepe antikleefpan en fruit de knoflook op een zacht vuur 1 minuut aan alvorens de zoete aardappel en prei toe te voegen. Roerbak 5 minuten.

2. Bak ondertussen in een ander pannetje de serranoham knapperig.

3. Kluts de eieren los en kruid royaal met peper, zout en paprikapoeder.

4. Voeg de ham aan het groentemengsel toe en giet er de eieren overheen. Laat op een zacht vuur ongeveer 10 minuten garen.

5. Haal de pan van het vuur, leg een groot bord over de pan (bord moet groter zijn dan de pan) en draai met een krachtige beweging om. Schuif nu de tortilla voorzichtig opnieuw in de pan om zo ook de onderkant te garen. Leg na 1 à 2 minuten opnieuw het bord over de pan en draai om. Serveer onmiddellijk.

Toch liever een echte quiche? Probeer dan zeker onze heerlijke quiche met broccoli!

Wil je de recepten en artikels van NINA KOOKT elke vrijdag in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!