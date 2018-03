Elke dag vers Gesponsorde inhoud Maandag visdag! Culinaire hack voor een extra smakelijk én gezonder vispannetje Aangeboden door Lidl

12 maart 2018

12u00 2

Kan je niet wachten tot vrijdag voor een portie heerlijke vis? Goed nieuws, wij benoemen deze maandag officieel óók als visdag en dat vieren we met een recept voor een rijkelijk vispannetje. En psst, door dat lekkers uit de zee te pocheren, gebruik je minder boter (graag gedaan, lijntje), zijn de stukken vis extra zacht en sappig én behouden ze hun smaak meer. Win-win-win!

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

300 g kabeljauwfilet, diepgevroren

300 g koolvisfilet, diepgevroren

600 ml groentebouillon

1 ui

250 g champignons

1 preistengel

20 g boter + extra om te bakken

30 g bloem

100 ml room

1/2citroen

200 g grijze garnalen

100 g gemalen kaas

peper en zout

nootmuskaat

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 220°C. Ontdooi de vis en snijd in grote stukken.

2. Breng de groentebouillon tot het kookpunt en pocheer de vis in ongeveer 2 minuten net niet gaar.

3. Snipper de ui. Snijd de champignons in kwartjes en de prei in dunne ringen.

4. Verwarm een klontje boter in een pan op een middelhoog vuur en stoof de ui 2 minuten aan alvorens de prei toe te voegen. Stoof 5 minuten verder. Voeg de champignons toe en bak 5 min mee. Kruid met peper en zout.

5. Smelt de boter in een sauspan en voeg de bloem toe. Laat al roerend eventjes bakken tot een koekjesgeur ontstaat. Voeg dan beetje per beetje de bouillon toe. Roer tot een gebonden saus ontstaat. Voeg de room en het citroensap toe en kruid met peper, zout en nootmuskaat.

6. Leg de groenten in een ovenschaal en leg er de stukken vis en garnaaltjes bovenop. Giet er de saus over en werk af met gemalen kaas.

7. Schuif de ovenschotel in de hete oven en gratineer in ongeveer 15 minuten.

TIP: Serveer met peterseliepatatjes of puree.

Zin in meer vis? Probeer zeker onze ovenbereide zalm!

Wil je de recepten en artikels van NINA KOOKT elke vrijdag in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!