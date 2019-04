Elke dag vers Gesponsorde inhoud Maak van een gewone cake een wauw-cake met deze simpele twists Aangeboden door Lidl

15 april 2019

12u00 0 Aangeboden door Lidl Cake is heerlijk, maar pas echt wauw als de smaak interessanter is dan gewoon ‘zoet’. Voeg een crumble van gemberkoekjes en hazelnoten en sinaasappelsap toe, et voilà: je smult van cakejes die uit de (tul)band springen.

Wat heb je nodig? (voor 6 personen)

180 g bloem

2 tl bakpoeder

170 g boter, gesmolten

100 g hazelnoten, grofgehakt

50 g gemberkoekjes, grofgehakt

3 eieren

150 g yoghurt op Griekse wijze

1 zakje vanillesuiker

200 g suiker

60 g cacaopoeder

80 ml sinaasappelsap

250 g pure chocolade

250 ml slagroom

zout

boter

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 190°C. Klop de eieren onder de yoghurt. Doe de bloem, het cacaopoeder, het bakpoeder en een snufje zout in een andere kom.

2. Mix de boter met de suiker en vanillesuiker tot een luchtig mengsel. Giet er het eimengsel al mixend bij. Voeg het bloemmengsel in delen toe en mix verder op de laagste stand. Meng de hazelnoten en de gemberkoekjes samen met het sinaasappelsap onder het beslag.

3. Vet 6 tulbandvormpjes in met boter en bestuif met bloem. Giet het beslag in de vorm en strijk het oppervlak glad met een spatel. Zet ongeveer 50 minuten in de oven. Haal daarna uit de oven en laat 5 minuten afkoelen. Haal uit de vorm en laat verder afkoelen op een rooster.

4. Breng de room tot net onder het kookpunt. Voeg de chocolade toe en laat al roerend smelten. Laat even afkoelen en giet vervolgens over de cakejes. Werk eventueel nog af met extra gehakte hazelnoten.

