Maak spaghetti bolognaise sensationeel met deze poepsimpele hack (en veel groenten!)

12 februari 2018

12u00 0 Elke dag vers Ah, spaghetti bolognaise. Die geliefde pastaklassieker, prachtig in al zijn eenvoud. Toch nog op zoek naar manieren om het godengerecht naar een hoger niveau te tillen? Wij hebben twee ideeën: go wild met groenten en werk af met een crunchy topping van brood en knoflook. Want krokantjes maken álles beter, vraag maar na bij Sergio Herman. Buon appetito!

Wat heb je nodig? (4 personen)

1 ui

1 teentje knoflook

2 wortels

1 courgette

1 rode paprika

250 g champignons

olijfolie

800 g varkens-/rundgehakt

1 el tomatenpuree

400 g tomatenblokjes, met basilicum

700 g tomatenpassata

suiker

cayennepeper

1 el gedroogde oregano

1 el paprikapoeder

peper en zout

500 g spaghetti

150 g gemalen kaas

boter

Voor de crunchy topping:

2 sneden brood (van een dag of twee oud)

10 g platte peterselie

1 teentje knoflook

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het:

1. Schil en snipper de ui en plet het teentje knoflook. Schil en snijd de wortels in kleine stukjes. Snijd ook de courgette en paprika in even grote stukjes. Snijd de champignons in kwartjes.

2. Verwarm een scheutje olijfolie in een stoofpot op een middelhoog vuur. Stoof de ui 2 minuten aan en bak het gehakt erbij.

3. Doe wat olijfolie in een pot en roerbak er de wortelblokjes toe 2 minuten in. Voeg nu de paprika, courgette, champignons en knoflook toe en bak 5 minuten verder.

3. Voeg het gehakt toe aan de groenten en meng er de tomatenpuree onder. Voeg dan de tomatenblokjes toe samen met wat suiker, een snuf cayennepeper, de gedroogde oregano en het paprikapoeder. Kruid met peper en zout en laat 1 uur pruttelen.

4. Snijd de korsten van het brood en snijd fijn of verkruimel in een keukenrobot. Plet de knoflook. Hak de platte peterselie fijn. Verwarm een flinke scheut olijfolie in een pan en bak het broodkruim en de knoflook 2 à 3 minuten. Voeg de peterselie toe en roerbak nog 2 minuten verder. Kruid met peper en zout.

5. Kook de spaghetti volgens de instructies op de verpakking al dente. Serveer de spaghetti met de saus, de crunchy topping en de gemalen kaas.

Zin in spaghetti met butternut? Kijk dan zeker naar onderstaand filmpje!

Zin in spaghetti met butternut? Kijk dan zeker naar onderstaand filmpje!