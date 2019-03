Elke dag vers Gesponsorde inhoud Maak je verse soep fenomenaal lekker met deze twee simpele twists Aangeboden door Lidl

15 maart 2019

12u00 0 Elke dag vers Wil je je verse soep naar een hoger niveau tillen? Rooster dan je groenten voor een gekarameliseerd aroma en werk af met een crunchy topping van noten en croutons. Easy-peasy en overheerlijk!

Wat heb je nodig? (voor 6 personen)

1,5 kg pastinaak, in stukjes

1 rode ui, in partjes

3 teentjes knoflook

olijfolie

peper en zout

6 blokjes groentenbouillon + 3 l water

100 g zadenmix (pompoen-, zonnebloem-, en pijnboompitten...)

2 sneden bruin brood

15 g platte peterselie

boter

Zo maak je het:

1. Verhit de oven voor op 190°C.

2. Leg de pastinaak, de ui en 2 teentjes knoflook (in schil) op een met bakpapier beklede ovenplaat en besprenkel met olijfolie, peper en zout. Meng goed dooreen en schuif 30 à 40 minuten, of tot de pastinaak gekarameliseerd is, in de oven.

3. Breng het water aan de kook en los er de bouillon in op.

4. Doe de zadenmix in een pan en bak ze op een laag vuurtje krokant.

5. Scheur het brood in kleine stukjes en hak de peterselie. Plet het overgebleven teentje knoflook tot moes. Verhit een klontje boter in een pan en bak het broodkruim samen met de peterselie en knoflook krokant. Voeg na 5 minuten de zadenmix toe. Kruid met peper en zout en meng goed.

6. Haal de groenten uit de oven. Duw de knoflook uit de schil en mix samen met de pastinaak, de ui en de bouillon tot een gladde soep. Breng indien nodig op smaak met peper en zout en serveer met de zadentopping.

