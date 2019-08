Elke dag vers Gesponsorde inhoud Maak je bananenbrood extra smeuïg en voedzaam met deze ingrediënten Aangeboden door Lidl

26 augustus 2019

Bananenbrood is een hemels gebak, perfect als guiltfree toetje of tussendoortje in de brooddoos. En met walnoten en sinaasappel in het beslag, krijg je een voedzamer broodje dat smelt in de mond.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

2 bananen

250 g bloem

2 tl bakpoeder

225 g suiker

1 perssinaasappel

1 zakje vanillesuiker

2 eieren

120 g zure room

50 g walnoten, grof gehakt

100 g boter, op kamertemperatuur

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 180ºC. Rasp de schil van de sinaasappel en pers ze uit. Verwarm het sap met 25 g suiker op een laag vuur tot de suiker is opgelost.

2. Zeef ondertussen de bloem met het bakpoeder. Meng de boter, de resterende suiker en de vanillesuiker tot een glad mengsel. Voeg 1 voor 1 de eieren toe. Schep er de zure room en de bloem onder en meng goed.

3. Pel de bananen en prak ze fijn. Schep samen met het sinaasappelrasp en de noten door het beslag. Giet het beslag in een beboterde en met bloem bestoven cakevorm. Giet er de sinaasappelsiroop over. Zet 50 minuten in de oven. Laat de cake afkoelen in de vorm.

