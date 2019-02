Elke dag vers Gesponsorde inhoud Lunchpakket deluxe: deze Italiaanse minitaartjes zijn makkelijk te maken én mee te nemen Aangeboden door Lidl

21 februari 2019

12u00 0 Elke dag vers Elke middag een belegde boterham kan saai worden. Doe jezelf of je gezin een plezier en pimp je lunchbox met deze verse ricottataartjes: een simpel recept met een Italiaanse touch. Wedden dat je tafelgenoten stikjaloers zijn?

Wat heb je nodig? (voor 4 taartjes)

Voor het deeg:

250 g bloem

100 g boter, op kamertemperatuur

1 ei + 1 eidooier

50 g Parmigiano Reggiano, geraspt

peper en zout

Voor de vulling:

500 g ricotta

1 ei

50 g geraspte Parmigiano Reggiano

handvol basilicumblaadjes, fijngesneden

120 g zongedroogde tomaten, fijngesneden

peper en zout

Extra: 100 g gemengde sla

Zo maak je het:

1. Meng alle ingrediënten voor het deeg met koude handen. Rol tot een bal, wikkel in folie en leg minstens 30 minuten in de koelkast.

2. Verwarm de oven voor op 200°C. Meng alle ingrediënten voor de vulling. Vet 4 taartvormpjes in. Verdeel het deeg in 4 porties en rol ze uit op een met bloem bestoven werkblad.

3. Bekleed elk taartvormpje met het deeg. Vul met het ricottamengsel en zet 25 minuten in de oven.

Serveer warm of koud met de gemengde sla.

