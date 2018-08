Elke dag vers Gesponsorde inhoud Lunch on the go met een zuiders tintje: empanada's met zoete aardappel Aangeboden door Lidl

09 augustus 2018

12u00 0 Elke dag vers Of je nu een snelle lunch voor onderweg, snack uit het vuistje voor de kids of gewoon zonnig lekkers op je bord wil: empanada's zijn de way to go. Het Argentijnse deeggebakje met een vulling naar keuze is streetfood pur sang en maak je makkelijk zelf.

Wat heb je nodig? (10 - 12 stuks)

150 g zoete aardappel, geschild en in blokjes

olijfolie

1/2 ui, fijngesnipperd

1 teentje knoflook, geperst

150 g gemengd gehakt

1 el tomatenpuree

1 tl paprikapoeder

1 tl gedroogde tijm

peper en zout

2 vellen bladerdeeg

1 ei, losgeklopt

voor de saus:

20 g koriander

1 avocado, geschild en in blokjes

125 g yoghurt op Griekse wijze

1 limoen, geperst

snufje cayennepeper

peper en zout

Zo maak je het:

Voor de empanada's:

1. Kook of stoom de zoete aardappel in ongeveer 15 à 20 minuten gaar.

2. Verhit wat olijfolie in een pan op een middelhoog vuur en stoof de ui en de knoflook 2 minuten aan.

3. Voeg het gehakt toe en roerbak 5 minuten.

4. Plet ondertussen de zoete aardappel met een vork tot moes en meng samen met de tomatenpuree onder het gehakt.

5. Kruid met het paprikapoeder, de tijm, peper en zout

6. Haal het mengsel uit de pan en laat afkoelen.

7. Verhit de oven voor op 180°C.

8. Rol het bladerdeeg uit en maak met een ronde uitsteekvorm 5 à 6 ronde deeglapjes.

9. Leg op elke stukje deeg wat zoete aardappel-gehaktvulling en vouw dicht.

10. Druk met een vork de rand goed dicht en bestrijk de empanada's met het losgeklopt ei.

11. Leg de empanada's voorzichtig op een met bakpapier beklede ovenplaat en bak in ongeveer 20 à 25 minuten goudbruin in de oven.

Voor de saus:

1. Doe alle ingrediënten voor de saus in een blender en mix tot een smeuïg geheel.

2. Proef en kruid bij met peper en zout.

3. Serveer de empanada's met de saus.

