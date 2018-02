Gesponsorde inhoud Klassieker 2.0: curry van kip wordt verrassender én gezonder met deze 3 simpele ingrepen Aangeboden door Lidl

05 februari 2018

12u00 0 Elke dag vers Niks houdt je tegen om culinaire klassiekers op tijd en stond wat te pimpen. Een curry van kip is zo'n eeuwig geliefd gerecht dat je met drie poepsimpele ingrepen tot een verrassende (en verrassend gezonde!) lekkernij omtovert. Maak de kippenborsthaasjes crispy, voeg knapperige groenten toe aan de currysaus en werk af met ananas en witte wijn, et voilà: een klassieker 2.0.

Wat heb je nodig? (4 personen)

½ ananas

4 wortelen

1 ui

1 broccoli

1 el zonnebloemolie

1 el currypoeder

peper en zout

100 ml witte wijn

100 ml room

200 ml kippenbouillon

300 g rijst

bloem

2 eieren

paneermeel

600 g kippenborsthaasjes

boter

peper en zout

Zo maak je het:

1. Schil de ananas en snijd de harde kern eruit. Snijd vervolgens in stukjes. Schil en snijd de wortels in stukjes en snipper de ui. Snijd de broccoli in kleine roosjes.

2. Verwarm een scheutje olie in een wok op een middelhoog vuur en stoof de ui 2 minuten aan. Voeg de wortels en de broccoli toe en roerbak 2 minuten. Kruid met currypoeder, peper en zout. Voeg dan de ananas toe en blus met witte wijn, room en kippenbouillon. Laat 10 à 15 minuten pruttelen tot de groenten beetgaar zijn.

3. Kook de rijst volgens de instructies op de verpakking.

4. Zet een bord met bloem, een bord met losgeklopt ei en een bord met paneermeel op het werkblad. Kruid de kippenborsthaasjes met peper en zout en haal ze een voor een door de bloem, vervolgens door het ei en als laatste door het paneermeel.

5. Verwarm een klontje boter in een pan op een middelhoog vuur en bak de gepaneerde kippenborsthaasjes ongeveer 2 à 3 minuten aan elke zijde. Serveer met rijst en groente-currysaus.

