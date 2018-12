Elke dag vers Gesponsorde inhoud Kerstdiner met een twist: hang het dessert eens in de kerstboom Aangeboden door Lidl

21 december 2018

12u00 0 Elke dag vers Tijd voor de koffie bij het kerstdiner? Verzamel dan al je gasten rond de kerstboom, want deze feestelijke sterrenkoekjes kunnen ze zo uit de boom plukken. Verrassing!

Wat heb je nodig? (voor 20 koekjes)

220 g bloem + extra om te bestuiven

100 g witte suiker

150 g koude boter

1 tl citroensap

1 ei

handvol amandelen, fijngehakt

2 el hagelslag

1/4 tl zout

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 175ºC. Bekleed een bakplaat met bakpapier. Scheid het ei. Zeef de bloem. Voeg het zout, de suiker, de boter, het citroensap en de helft van de eidooier toe. Kneed tot een mooie deegbal. Verpak het deeg in plasticfolie en laat 30 minuten rusten in de koelkast.

2. Rol het deeg uit op een met bloem bestoven werkblad tot ongeveer 4 mm dik. Steek met een uitsteekvormpje de sterren uit en steek met een rietje bovenaan een rondje uit de sterren. Leg de koekjes naast elkaar op de met bakpapier beklede bakplaat. Kluts de overgebleven halve eidooier met het eiwit en bestrijk de koekjes hiermee. Bestrooi de koekjes met de noten en de hagelslag. Zet 20 minuten in de oven.

3. Laat de koekjes na het bakken afkoelen op een rooster. Steek door de gaatjes een mooi lintje en hang in de kerstboom.

Graag meer variatie? Deze truffels zijn overheerlijk en makkelijk te maken!

Wil je de recepten en artikels van NINA KOOKT elke vrijdag in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!