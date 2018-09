Elke dag vers Gesponsorde inhoud Ken je mezzelune al? De perfecte pasta voor een snelle portie comfortfood Aangeboden door Lidl

06 september 2018

12u00 0 Elke dag vers Mezzelune, oftewel gevulde pasta in de vorm van halve maantjes, komt als geroepen wanneer je met weinig moeite een heerlijk vullend gerecht op tafel wil zetten. Bereid er gewoon een snelle saus bij en klaar is kees!

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

500 g mezzelune ricotta/champignons

olijfolie

4 chipolata's, in stukjes gesneden

250 g spinazie, gewassen

peper en zout

425 ml tomatenblokjes

1 el suiker

10 g basilicumblaadjes

100 ml room

100 g Parmigiano Reggiano, geraspt

Zo maak je het:

1. Kook de mezzelune gaar in gezouten water volgens de instructies op de verpakking.

2. Verhit wat olijfolie in een grote pan en bak de stukjes chipolata in 2 minuten rondom rond bruin.

3. Voeg de spinazie toe en stoof 1 minuut mee. Kruid met peper en zout

4. Blus met de tomatenstukjes en voeg de suiker, de basilicumblaadjes en de room toe. Meng door elkaar en laat 5 minuten pruttelen. Proef en kruid eventueel bij met peper en zout.

5. Giet het kookvocht van de mezzelune af en serveer de pasta met de saus en geraspte kaas.

