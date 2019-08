Elke dag vers Gesponsorde inhoud Ken je cervena al? Het lichte en magere stukje wild is perfect voor de zomer Aangeboden door Lidl

05 augustus 2019

12u00 0 Aangeboden door Lidl Cervena is heerlijk licht, mager en mals hertenvlees, gekweekt op de groene weides van Nieuw-Zeeland en alleen te koop tussen april en augustus. Zó lekker op dit zomers bordje met friszure bloemkoolpuree en gepofte tomaatjes.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

600 g Cervena steak

1 bloemkool, in roosjes

200 g bloemige aardappelen, geschild

600 g trostomaatjes

bosje peterselie

30 g pijnboompitten, geroosterd

1 el tijmblaadjes

2 el zure room

1/2 citroen

boter

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het:

1. Kook de aardappelen in licht gezouten water gaar. Doe er na 5 minuten de bloemkoolroosjes bij. Verwarm de oven voor op 200°C.

2. Leg de tomaatjes in een ovenschaal. Druppel er wat olijfolie over en bestrooi met de tijm. Kruid met peper en zout en zet 15 minuten in de oven. Giet de aardappelen en bloemkoolroosjes af. Voeg een klont boter en de zure room toe en stamp tot puree. Kruid met peper en zout. Doe de peterselie in een blender, giet er een flinke scheut olijfolie bij en kruid met peper en zout. Mix glad.

3. Kruid de steaks met peper en zout, besmeer met olie en grill ze 4 minuten langs elke kant. Verdeel de bloemkoolpuree over de borden en bestrooi met wat citroenrasp. Leg er de gepofte tomaatjes en het vlees bij en werk af met de peterselie-olie en de pijnboompitten.

